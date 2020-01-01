Токеномика Port Finance (PORT) Откройте для себя ключевую информацию о Port Finance (PORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Port Finance (PORT) Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Официальный сайт: https://port.finance/ Купить PORT сейчас!

Токеномика и анализ цен Port Finance (PORT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Port Finance (PORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,66K $ 165,66K $ 165,66K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 35,62M $ 35,62M $ 35,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 465,06K $ 465,06K $ 465,06K Исторический максимум: $ 15,21 $ 15,21 $ 15,21 Исторический минимум: $ 0,00189486 $ 0,00189486 $ 0,00189486 Текущая цена: $ 0,00465254 $ 0,00465254 $ 0,00465254 Узнайте больше о цене Port Finance (PORT)

Токеномика Port Finance (PORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Port Finance (PORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PORT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PORT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORT, изучите текущую цену PORT!

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