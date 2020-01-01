Токеномика Poor Doge (PDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Poor Doge (PDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poor Doge (PDOGE) Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Официальный сайт: https://poordoge.net/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link Купить PDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Poor Doge (PDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poor Doge (PDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,85K $ 75,85K $ 75,85K Общее предложение: $ 2,07T $ 2,07T $ 2,07T Оборотное предложение: $ 295,47B $ 295,47B $ 295,47B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 530,97K $ 530,97K $ 530,97K Исторический максимум: $ 0,00000455 $ 0,00000455 $ 0,00000455 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Poor Doge (PDOGE)

Токеномика Poor Doge (PDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poor Doge (PDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDOGE, изучите текущую цену PDOGE!

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