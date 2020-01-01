Токеномика Polkagold (PGOLD) Откройте для себя ключевую информацию о Polkagold (PGOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polkagold (PGOLD) Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/ Официальный сайт: https://www.polkagold.tech/ Whitepaper: https://www.polkagold.tech/ Купить PGOLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Polkagold (PGOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polkagold (PGOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 358.19K $ 358.19K $ 358.19K Общее предложение: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Оборотное предложение: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 358.19K $ 358.19K $ 358.19K Исторический максимум: $ 0.279468 $ 0.279468 $ 0.279468 Исторический минимум: $ 0.02904502 $ 0.02904502 $ 0.02904502 Текущая цена: $ 0.03581655 $ 0.03581655 $ 0.03581655 Узнайте больше о цене Polkagold (PGOLD)

Токеномика Polkagold (PGOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polkagold (PGOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PGOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PGOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PGOLD, изучите текущую цену PGOLD!

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