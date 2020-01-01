Токеномика Polkagold (PGOLD)

Токеномика Polkagold (PGOLD)

Откройте для себя ключевую информацию о Polkagold (PGOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

Официальный сайт:
https://www.polkagold.tech/
Whitepaper:
https://www.polkagold.tech/

Токеномика и анализ цен Polkagold (PGOLD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polkagold (PGOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 358.19K
$ 358.19K$ 358.19K
Общее предложение:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Оборотное предложение:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 358.19K
$ 358.19K$ 358.19K
Исторический максимум:
$ 0.279468
$ 0.279468$ 0.279468
Исторический минимум:
$ 0.02904502
$ 0.02904502$ 0.02904502
Текущая цена:
$ 0.03581655
$ 0.03581655$ 0.03581655

Токеномика Polkagold (PGOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Polkagold (PGOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PGOLD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PGOLD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PGOLD, изучите текущую цену PGOLD!

Прогноз цены PGOLD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.