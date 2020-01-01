Токеномика Polinate (POLI) Откройте для себя ключевую информацию о Polinate (POLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polinate (POLI) Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Официальный сайт: https://www.polinate.io/ Купить POLI сейчас!

Токеномика и анализ цен Polinate (POLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polinate (POLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,57K $ 71,57K $ 71,57K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 232,71M $ 232,71M $ 232,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,78K $ 153,78K $ 153,78K Исторический максимум: $ 0,04661549 $ 0,04661549 $ 0,04661549 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00030756 $ 0,00030756 $ 0,00030756 Узнайте больше о цене Polinate (POLI)

Токеномика Polinate (POLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polinate (POLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLI, изучите текущую цену POLI!

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