Токеномика Polaris Share (POLA) Откройте для себя ключевую информацию о Polaris Share (POLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polaris Share (POLA) Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Официальный сайт: https://polarishare.io/ Whitepaper: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng Купить POLA сейчас!

Токеномика и анализ цен Polaris Share (POLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polaris Share (POLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,53M $ 8,53M $ 8,53M Общее предложение: $ 4,60B $ 4,60B $ 4,60B Оборотное предложение: $ 511,18M $ 511,18M $ 511,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76,79M $ 76,79M $ 76,79M Исторический максимум: $ 0,522685 $ 0,522685 $ 0,522685 Исторический минимум: $ 0,00785633 $ 0,00785633 $ 0,00785633 Текущая цена: $ 0,01670241 $ 0,01670241 $ 0,01670241 Узнайте больше о цене Polaris Share (POLA)

Токеномика Polaris Share (POLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polaris Share (POLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLA, изучите текущую цену POLA!

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