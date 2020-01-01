Токеномика Pola On Base (POLA) Откройте для себя ключевую информацию о Pola On Base (POLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pola On Base (POLA) Pola is a community-driven meme coin within the Base ecosystem, seeking to create a vibrant and interconnected Base community. Pola recognizes the power of memes in crypto adoption. Embracing memes encourages engagement and creativity through storytelling, and creates a strong sense of community among its users. The rapid growth of the Base ecosystem provides a strong foundation for POLA’s success, as it allows the platform to leverage the resources and expertise of other projects in the space. As the Base Chain continues to grow, so will the potential for POLA to thrive and extend its reach. Официальный сайт: https://polaonbase.com/ Купить POLA сейчас!

Токеномика и анализ цен Pola On Base (POLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pola On Base (POLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,45K $ 48,45K $ 48,45K Исторический максимум: $ 0,00906813 $ 0,00906813 $ 0,00906813 Исторический минимум: $ 0,00003172 $ 0,00003172 $ 0,00003172 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pola On Base (POLA)

Токеномика Pola On Base (POLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pola On Base (POLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLA, изучите текущую цену POLA!

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