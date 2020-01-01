Токеномика Podflow AI by Virtuals (POD) Откройте для себя ключевую информацию о Podflow AI by Virtuals (POD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Podflow AI by Virtuals (POD) Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Официальный сайт: https://podflowai.com/ Купить POD сейчас!

Токеномика и анализ цен Podflow AI by Virtuals (POD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Podflow AI by Virtuals (POD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 153,19K $ 153,19K $ 153,19K Общее предложение: $ 989,68M $ 989,68M $ 989,68M Оборотное предложение: $ 989,68M $ 989,68M $ 989,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,19K $ 153,19K $ 153,19K Исторический максимум: $ 0,00341037 $ 0,00341037 $ 0,00341037 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015477 $ 0,00015477 $ 0,00015477 Узнайте больше о цене Podflow AI by Virtuals (POD)

Токеномика Podflow AI by Virtuals (POD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Podflow AI by Virtuals (POD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POD, изучите текущую цену POD!

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