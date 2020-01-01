Токеномика Plume USD (PUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Plume USD (PUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plume USD (PUSD) Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Официальный сайт: https://pusd.plume.org/ Whitepaper: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Купить PUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Plume USD (PUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plume USD (PUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,27M $ 35,27M $ 35,27M Общее предложение: $ 35,29M $ 35,29M $ 35,29M Оборотное предложение: $ 35,29M $ 35,29M $ 35,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,27M $ 35,27M $ 35,27M Исторический максимум: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Исторический минимум: $ 0,989705 $ 0,989705 $ 0,989705 Текущая цена: $ 0,999368 $ 0,999368 $ 0,999368 Узнайте больше о цене Plume USD (PUSD)

Токеномика Plume USD (PUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plume USD (PUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSD, изучите текущую цену PUSD!

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