Токеномика Plugin (PLI)

Токеномика Plugin (PLI)

Откройте для себя ключевую информацию о Plugin (PLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Plugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

Официальный сайт:
https://goplugin.co/

Токеномика и анализ цен Plugin (PLI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plugin (PLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,28M
$ 4,28M$ 4,28M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 192,69M
$ 192,69M$ 192,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,11M
$ 11,11M$ 11,11M
Исторический максимум:
$ 0,972163
$ 0,972163$ 0,972163
Исторический минимум:
$ 0,01388484
$ 0,01388484$ 0,01388484
Текущая цена:
$ 0,0219615
$ 0,0219615$ 0,0219615

Токеномика Plugin (PLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Plugin (PLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLI, изучите текущую цену PLI!

Прогноз цены PLI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.