Токеномика Plugin (PLI) Откройте для себя ключевую информацию о Plugin (PLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plugin (PLI) Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same. Официальный сайт: https://goplugin.co/ Купить PLI сейчас!

Токеномика и анализ цен Plugin (PLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plugin (PLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,28M $ 4,28M $ 4,28M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 192,69M $ 192,69M $ 192,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,11M $ 11,11M $ 11,11M Исторический максимум: $ 0,972163 $ 0,972163 $ 0,972163 Исторический минимум: $ 0,01388484 $ 0,01388484 $ 0,01388484 Текущая цена: $ 0,0219615 $ 0,0219615 $ 0,0219615 Узнайте больше о цене Plugin (PLI)

Токеномика Plugin (PLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plugin (PLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLI, изучите текущую цену PLI!

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