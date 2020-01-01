Токеномика PlotX (PLOT) Откройте для себя ключевую информацию о PlotX (PLOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PlotX (PLOT) PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Официальный сайт: https://plotx.io/ Купить PLOT сейчас!

Токеномика и анализ цен PlotX (PLOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlotX (PLOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 471,93K $ 471,93K $ 471,93K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 104,28M $ 104,28M $ 104,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 905,09K $ 905,09K $ 905,09K Исторический максимум: $ 0,376907 $ 0,376907 $ 0,376907 Исторический минимум: $ 0,00315491 $ 0,00315491 $ 0,00315491 Текущая цена: $ 0,00452309 $ 0,00452309 $ 0,00452309 Узнайте больше о цене PlotX (PLOT)

Токеномика PlotX (PLOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PlotX (PLOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLOT, изучите текущую цену PLOT!

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