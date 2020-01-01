Токеномика PlotX (PLOT)

Токеномика PlotX (PLOT)

Откройте для себя ключевую информацию о PlotX (PLOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PlotX (PLOT)

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets.

PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?”

Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

Официальный сайт:
https://plotx.io/

Токеномика и анализ цен PlotX (PLOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlotX (PLOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 471,93K
$ 471,93K$ 471,93K
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 104,28M
$ 104,28M$ 104,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 905,09K
$ 905,09K$ 905,09K
Исторический максимум:
$ 0,376907
$ 0,376907$ 0,376907
Исторический минимум:
$ 0,00315491
$ 0,00315491$ 0,00315491
Текущая цена:
$ 0,00452309
$ 0,00452309$ 0,00452309

Токеномика PlotX (PLOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PlotX (PLOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLOT, изучите текущую цену PLOT!

Прогноз цены PLOT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.