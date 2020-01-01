Токеномика Pirate Nation Token (PIRATE) Откройте для себя ключевую информацию о Pirate Nation Token (PIRATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pirate Nation Token (PIRATE) A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises Официальный сайт: https://piratenation.game/ Whitepaper: https://docs.piratenation.game/?q= Купить PIRATE сейчас!

Токеномика и анализ цен Pirate Nation Token (PIRATE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pirate Nation Token (PIRATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,24M $ 8,24M $ 8,24M Общее предложение: $ 984,17M $ 984,17M $ 984,17M Оборотное предложение: $ 201,56M $ 201,56M $ 201,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,25M $ 40,25M $ 40,25M Исторический максимум: $ 0,475661 $ 0,475661 $ 0,475661 Исторический минимум: $ 0,03072638 $ 0,03072638 $ 0,03072638 Текущая цена: $ 0,04098669 $ 0,04098669 $ 0,04098669 Узнайте больше о цене Pirate Nation Token (PIRATE)

Токеномика Pirate Nation Token (PIRATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pirate Nation Token (PIRATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIRATE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIRATE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIRATE, изучите текущую цену PIRATE!

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