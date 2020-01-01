Токеномика Pinto (PINTO) Откройте для себя ключевую информацию о Pinto (PINTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pinto (PINTO) Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Официальный сайт: https://pinto.money/ Купить PINTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Pinto (PINTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pinto (PINTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,82M $ 8,82M $ 8,82M Общее предложение: $ 10,62M $ 10,62M $ 10,62M Оборотное предложение: $ 10,62M $ 10,62M $ 10,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,82M $ 8,82M $ 8,82M Исторический максимум: $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Исторический минимум: $ 0,515799 $ 0,515799 $ 0,515799 Текущая цена: $ 0,831231 $ 0,831231 $ 0,831231 Узнайте больше о цене Pinto (PINTO)

Токеномика Pinto (PINTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pinto (PINTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINTO, изучите текущую цену PINTO!

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