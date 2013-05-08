Токеномика Phoenixcoin (PXC) Откройте для себя ключевую информацию о Phoenixcoin (PXC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phoenixcoin (PXC) Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Официальный сайт: http://phoenixcoin.org/ Купить PXC сейчас!

Токеномика и анализ цен Phoenixcoin (PXC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phoenixcoin (PXC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 959,90K $ 959,90K $ 959,90K Общее предложение: $ 92,46M $ 92,46M $ 92,46M Оборотное предложение: $ 92,46M $ 92,46M $ 92,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 959,92K $ 959,92K $ 959,92K Исторический максимум: $ 0,102731 $ 0,102731 $ 0,102731 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01038218 $ 0,01038218 $ 0,01038218 Узнайте больше о цене Phoenixcoin (PXC)

Токеномика Phoenixcoin (PXC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phoenixcoin (PXC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PXC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PXC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PXC, изучите текущую цену PXC!

Прогноз цены PXC Хотите узнать, куда может двигаться PXC? Наша страница прогноза цены PXC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PXC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!