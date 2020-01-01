Токеномика Philosoraptor (RAPTOR) Откройте для себя ключевую информацию о Philosoraptor (RAPTOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Philosoraptor (RAPTOR) The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher. Официальный сайт: https://philosoraptormeme.com Купить RAPTOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Philosoraptor (RAPTOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Philosoraptor (RAPTOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32.20K $ 32.20K $ 32.20K Общее предложение: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M Оборотное предложение: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32.20K $ 32.20K $ 32.20K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Philosoraptor (RAPTOR)

Токеномика Philosoraptor (RAPTOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Philosoraptor (RAPTOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAPTOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAPTOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAPTOR, изучите текущую цену RAPTOR!

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