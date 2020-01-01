Токеномика Philosoraptor (RAPTOR)
Информация о Philosoraptor (RAPTOR)
The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher.
Токеномика и анализ цен Philosoraptor (RAPTOR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Philosoraptor (RAPTOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Philosoraptor (RAPTOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Philosoraptor (RAPTOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RAPTOR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RAPTOR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAPTOR, изучите текущую цену RAPTOR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.