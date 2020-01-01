Токеномика Petunia (PETUNIA) Откройте для себя ключевую информацию о Petunia (PETUNIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Petunia (PETUNIA) Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia. Официальный сайт: https://petuniathepig.com Купить PETUNIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Petunia (PETUNIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Petunia (PETUNIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 392,04K $ 392,04K $ 392,04K Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 392,04K $ 392,04K $ 392,04K Исторический максимум: $ 0,00651603 $ 0,00651603 $ 0,00651603 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039209 $ 0,00039209 $ 0,00039209 Узнайте больше о цене Petunia (PETUNIA)

Токеномика Petunia (PETUNIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Petunia (PETUNIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PETUNIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PETUNIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PETUNIA, изучите текущую цену PETUNIA!

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