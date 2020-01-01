Токеномика PettAI (AIP)

Токеномика PettAI (AIP)

Откройте для себя ключевую информацию о PettAI (AIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

Официальный сайт:
https://pett.ai/
Whitepaper:
https://docs.pett.ai/

Токеномика и анализ цен PettAI (AIP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PettAI (AIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M
Общее предложение:
$ 394,17M
$ 394,17M$ 394,17M
Оборотное предложение:
$ 254,75M
$ 254,75M$ 254,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M
Исторический максимум:
$ 0,04323201
$ 0,04323201$ 0,04323201
Исторический минимум:
$ 0,00131947
$ 0,00131947$ 0,00131947
Текущая цена:
$ 0,00454591
$ 0,00454591$ 0,00454591

Токеномика PettAI (AIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PettAI (AIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIP, изучите текущую цену AIP!

Прогноз цены AIP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.