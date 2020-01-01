Токеномика PettAI (AIP) Откройте для себя ключевую информацию о PettAI (AIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PettAI (AIP) PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Официальный сайт: https://pett.ai/ Whitepaper: https://docs.pett.ai/ Купить AIP сейчас!

Токеномика и анализ цен PettAI (AIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PettAI (AIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Общее предложение: $ 394,17M $ 394,17M $ 394,17M Оборотное предложение: $ 254,75M $ 254,75M $ 254,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Исторический максимум: $ 0,04323201 $ 0,04323201 $ 0,04323201 Исторический минимум: $ 0,00131947 $ 0,00131947 $ 0,00131947 Текущая цена: $ 0,00454591 $ 0,00454591 $ 0,00454591 Узнайте больше о цене PettAI (AIP)

Токеномика PettAI (AIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PettAI (AIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIP, изучите текущую цену AIP!

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