Токеномика Perpex (PERPX) Откройте для себя ключевую информацию о Perpex (PERPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Perpex (PERPX) Perpex is the future of decentralized perpetual futures trading, offering unparalleled features and user experience for seasoned traders to navigate fast-paced markets. Customizable strategies with bulk limit orders, visual tools, and more. Официальный сайт: https://perpex.io Whitepaper: https://cdn.perpex.io/docs/litepaper.pdf Купить PERPX сейчас!

Токеномика и анализ цен Perpex (PERPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Perpex (PERPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 657,83K $ 657,83K $ 657,83K Исторический максимум: $ 0,00335424 $ 0,00335424 $ 0,00335424 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00065783 $ 0,00065783 $ 0,00065783 Узнайте больше о цене Perpex (PERPX)

Токеномика Perpex (PERPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Perpex (PERPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PERPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PERPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PERPX, изучите текущую цену PERPX!

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