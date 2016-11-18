Токеномика Pepito (PEPITO) Откройте для себя ключевую информацию о Pepito (PEPITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepito (PEPITO) This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Официальный сайт: http://pepitocto.com Купить PEPITO сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepito (PEPITO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepito (PEPITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 115,23K $ 115,23K $ 115,23K Общее предложение: $ 999,49M $ 999,49M $ 999,49M Оборотное предложение: $ 999,49M $ 999,49M $ 999,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,23K $ 115,23K $ 115,23K Исторический максимум: $ 0,00207133 $ 0,00207133 $ 0,00207133 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011528 $ 0,00011528 $ 0,00011528 Узнайте больше о цене Pepito (PEPITO)

Токеномика Pepito (PEPITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepito (PEPITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPITO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPITO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPITO, изучите текущую цену PEPITO!

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