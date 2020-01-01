Токеномика PepeMusk (PEPEMUSK) Откройте для себя ключевую информацию о PepeMusk (PEPEMUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PepeMusk (PEPEMUSK) PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit. Официальный сайт: https://www.pepemusk.vip Купить PEPEMUSK сейчас!

Токеномика и анализ цен PepeMusk (PEPEMUSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PepeMusk (PEPEMUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 159,67K $ 159,67K $ 159,67K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 159,67K $ 159,67K $ 159,67K Исторический максимум: $ 0,00017664 $ 0,00017664 $ 0,00017664 Исторический минимум: $ 0,00006947 $ 0,00006947 $ 0,00006947 Текущая цена: $ 0,00015964 $ 0,00015964 $ 0,00015964 Узнайте больше о цене PepeMusk (PEPEMUSK)

Токеномика PepeMusk (PEPEMUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PepeMusk (PEPEMUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEMUSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEMUSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEMUSK, изучите текущую цену PEPEMUSK!

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