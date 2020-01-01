Токеномика pepeAI (PEPEAI) Откройте для себя ключевую информацию о pepeAI (PEPEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о pepeAI (PEPEAI) First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities Официальный сайт: https://pepeai.org Купить PEPEAI сейчас!

Токеномика и анализ цен pepeAI (PEPEAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене pepeAI (PEPEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,27K $ 63,27K $ 63,27K Общее предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Оборотное предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,27K $ 63,27K $ 63,27K Исторический максимум: $ 0,00351458 $ 0,00351458 $ 0,00351458 Исторический минимум: $ 0,00003374 $ 0,00003374 $ 0,00003374 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене pepeAI (PEPEAI)

Токеномика pepeAI (PEPEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики pepeAI (PEPEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEAI, изучите текущую цену PEPEAI!

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