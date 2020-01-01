Токеномика pepeAI (PEPEAI)

Токеномика pepeAI (PEPEAI)

Откройте для себя ключевую информацию о pepeAI (PEPEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о pepeAI (PEPEAI)

First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER

What pepeAI agent can do

The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on.

Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities

Официальный сайт:
https://pepeai.org

Токеномика и анализ цен pepeAI (PEPEAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене pepeAI (PEPEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,27K
$ 63,27K$ 63,27K
Общее предложение:
$ 999,85M
$ 999,85M$ 999,85M
Оборотное предложение:
$ 999,85M
$ 999,85M$ 999,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 63,27K
$ 63,27K$ 63,27K
Исторический максимум:
$ 0,00351458
$ 0,00351458$ 0,00351458
Исторический минимум:
$ 0,00003374
$ 0,00003374$ 0,00003374
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика pepeAI (PEPEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики pepeAI (PEPEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEPEAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEAI, изучите текущую цену PEPEAI!

Прогноз цены PEPEAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.