Токеномика Peanut (NUX) Откройте для себя ключевую информацию о Peanut (NUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Peanut (NUX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Peanut (NUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,74K $ 94,74K $ 94,74K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,74K $ 94,74K $ 94,74K Исторический максимум: $ 31,0 $ 31,0 $ 31,0 Исторический минимум: $ 0,00180906 $ 0,00180906 $ 0,00180906 Текущая цена: $ 0,00189469 $ 0,00189469 $ 0,00189469 Узнайте больше о цене Peanut (NUX)

Токеномика Peanut (NUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Peanut (NUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NUX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NUX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUX, изучите текущую цену NUX!

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