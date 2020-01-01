Токеномика Paycoin (PCI) Откройте для себя ключевую информацию о Paycoin (PCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paycoin (PCI) We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption. Официальный сайт: https://payprotocol.io/ Купить PCI сейчас!

Токеномика и анализ цен Paycoin (PCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paycoin (PCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,86M $ 92,86M $ 92,86M Общее предложение: $ 1,90B $ 1,90B $ 1,90B Оборотное предложение: $ 1,02B $ 1,02B $ 1,02B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,54M $ 172,54M $ 172,54M Исторический максимум: $ 4,22 $ 4,22 $ 4,22 Исторический минимум: $ 0,01816581 $ 0,01816581 $ 0,01816581 Текущая цена: $ 0,090818 $ 0,090818 $ 0,090818 Узнайте больше о цене Paycoin (PCI)

Токеномика Paycoin (PCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paycoin (PCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PCI, изучите текущую цену PCI!

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