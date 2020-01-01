Токеномика Paycoin (PCI)

Токеномика Paycoin (PCI)

Откройте для себя ключевую информацию о Paycoin (PCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Paycoin (PCI)

We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.

Официальный сайт:
https://payprotocol.io/

Токеномика и анализ цен Paycoin (PCI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paycoin (PCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 92,86M
$ 92,86M$ 92,86M
Общее предложение:
$ 1,90B
$ 1,90B$ 1,90B
Оборотное предложение:
$ 1,02B
$ 1,02B$ 1,02B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 172,54M
$ 172,54M$ 172,54M
Исторический максимум:
$ 4,22
$ 4,22$ 4,22
Исторический минимум:
$ 0,01816581
$ 0,01816581$ 0,01816581
Текущая цена:
$ 0,090818
$ 0,090818$ 0,090818

Токеномика Paycoin (PCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Paycoin (PCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PCI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PCI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PCI, изучите текущую цену PCI!

Прогноз цены PCI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.