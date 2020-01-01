Токеномика Parallel (PAR)

Токеномика Parallel (PAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Parallel (PAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Parallel (PAR)

Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency.

Официальный сайт:
https://mimo.capital/

Токеномика и анализ цен Parallel (PAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parallel (PAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,67M
$ 2,67M$ 2,67M
Общее предложение:
$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M
Оборотное предложение:
$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,67M
$ 2,67M$ 2,67M
Исторический максимум:
$ 5,6
$ 5,6$ 5,6
Исторический минимум:
$ 0,623886
$ 0,623886$ 0,623886
Текущая цена:
$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

Токеномика Parallel (PAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Parallel (PAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAR, изучите текущую цену PAR!

Прогноз цены PAR

Хотите узнать, куда может двигаться PAR? Наша страница прогноза цены PAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.