Токеномика Parallel (PAR) Откройте для себя ключевую информацию о Parallel (PAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Parallel (PAR) Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency. Официальный сайт: https://mimo.capital/ Купить PAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Parallel (PAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parallel (PAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Общее предложение: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Оборотное предложение: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Исторический максимум: $ 5,6 $ 5,6 $ 5,6 Исторический минимум: $ 0,623886 $ 0,623886 $ 0,623886 Текущая цена: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Узнайте больше о цене Parallel (PAR)

Токеномика Parallel (PAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Parallel (PAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAR, изучите текущую цену PAR!

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