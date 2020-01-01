Токеномика Papichulo (CHULO)

Токеномика Papichulo (CHULO)

Откройте для себя ключевую информацию о Papichulo (CHULO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Papichulo (CHULO)

Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences.

Официальный сайт:
https://papichulomeme.com/

Токеномика и анализ цен Papichulo (CHULO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Papichulo (CHULO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 118,48K
$ 118,48K$ 118,48K
Общее предложение:
$ 828,13M
$ 828,13M$ 828,13M
Оборотное предложение:
$ 815,07M
$ 815,07M$ 815,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,38K
$ 120,38K$ 120,38K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00014536
$ 0,00014536$ 0,00014536

Токеномика Papichulo (CHULO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Papichulo (CHULO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHULO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHULO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHULO, изучите текущую цену CHULO!

Прогноз цены CHULO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.