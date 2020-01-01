Токеномика Papichulo (CHULO) Откройте для себя ключевую информацию о Papichulo (CHULO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Papichulo (CHULO) Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences. Официальный сайт: https://papichulomeme.com/ Купить CHULO сейчас!

Токеномика и анализ цен Papichulo (CHULO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Papichulo (CHULO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,48K $ 118,48K $ 118,48K Общее предложение: $ 828,13M $ 828,13M $ 828,13M Оборотное предложение: $ 815,07M $ 815,07M $ 815,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,38K $ 120,38K $ 120,38K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014536 $ 0,00014536 $ 0,00014536 Узнайте больше о цене Papichulo (CHULO)

Токеномика Papichulo (CHULO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Papichulo (CHULO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHULO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHULO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHULO, изучите текущую цену CHULO!

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