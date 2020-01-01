Токеномика PanoVerse (PANO)

Токеномика PanoVerse (PANO)

Откройте для себя ключевую информацию о PanoVerse (PANO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PanoVerse (PANO)

PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.

Официальный сайт:
https://panoverse.io

Токеномика и анализ цен PanoVerse (PANO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PanoVerse (PANO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 305,13K
$ 305,13K$ 305,13K
Общее предложение:
$ 28,00M
$ 28,00M$ 28,00M
Оборотное предложение:
$ 28,00M
$ 28,00M$ 28,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 305,13K
$ 305,13K$ 305,13K
Исторический максимум:
$ 0,237481
$ 0,237481$ 0,237481
Исторический минимум:
$ 0,00575095
$ 0,00575095$ 0,00575095
Текущая цена:
$ 0,0108975
$ 0,0108975$ 0,0108975

Токеномика PanoVerse (PANO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PanoVerse (PANO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PANO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PANO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PANO, изучите текущую цену PANO!

Прогноз цены PANO

Хотите узнать, куда может двигаться PANO? Наша страница прогноза цены PANO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.