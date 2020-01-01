Токеномика Pankito (PAN) Откройте для себя ключевую информацию о Pankito (PAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pankito (PAN) Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment Официальный сайт: https://pankito.com/ Купить PAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Pankito (PAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pankito (PAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,40K $ 24,40K $ 24,40K Общее предложение: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M Оборотное предложение: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,40K $ 24,40K $ 24,40K Исторический максимум: $ 0,01641343 $ 0,01641343 $ 0,01641343 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040674 $ 0,00040674 $ 0,00040674 Узнайте больше о цене Pankito (PAN)

Токеномика Pankito (PAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pankito (PAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAN, изучите текущую цену PAN!

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