Токеномика Paintswap (BRUSH) Откройте для себя ключевую информацию о Paintswap (BRUSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paintswap (BRUSH) BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH. Официальный сайт: https://paintswap.io Whitepaper: https://docs.paintswap.finance/ Купить BRUSH сейчас!

Токеномика и анализ цен Paintswap (BRUSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paintswap (BRUSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,21M $ 6,21M $ 6,21M Общее предложение: $ 410,93M $ 410,93M $ 410,93M Оборотное предложение: $ 410,93M $ 410,93M $ 410,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,21M $ 6,21M $ 6,21M Исторический максимум: $ 0,249255 $ 0,249255 $ 0,249255 Исторический минимум: $ 0,0051472 $ 0,0051472 $ 0,0051472 Текущая цена: $ 0,0151073 $ 0,0151073 $ 0,0151073 Узнайте больше о цене Paintswap (BRUSH)

Токеномика Paintswap (BRUSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paintswap (BRUSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRUSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRUSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRUSH, изучите текущую цену BRUSH!

Прогноз цены BRUSH Хотите узнать, куда может двигаться BRUSH? Наша страница прогноза цены BRUSH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BRUSH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!