Токеномика Oxbull (OXI)

Токеномика Oxbull (OXI)

Откройте для себя ключевую информацию о Oxbull (OXI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oxbull (OXI)

Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.

Официальный сайт:
https://oxbull.tech

Токеномика и анализ цен Oxbull (OXI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oxbull (OXI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,39M
$ 2,39M$ 2,39M
Общее предложение:
$ 12,35M
$ 12,35M$ 12,35M
Оборотное предложение:
$ 11,98M
$ 11,98M$ 11,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,47M
$ 2,47M$ 2,47M
Исторический максимум:
$ 0,74021
$ 0,74021$ 0,74021
Исторический минимум:
$ 0,13975
$ 0,13975$ 0,13975
Текущая цена:
$ 0,199743
$ 0,199743$ 0,199743

Токеномика Oxbull (OXI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oxbull (OXI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OXI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OXI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXI, изучите текущую цену OXI!

Прогноз цены OXI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.