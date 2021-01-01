Токеномика Oxbull (OXI) Откройте для себя ключевую информацию о Oxbull (OXI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oxbull (OXI) Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Официальный сайт: https://oxbull.tech Купить OXI сейчас!

Токеномика и анализ цен Oxbull (OXI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oxbull (OXI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Общее предложение: $ 12,35M $ 12,35M $ 12,35M Оборотное предложение: $ 11,98M $ 11,98M $ 11,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Исторический максимум: $ 0,74021 $ 0,74021 $ 0,74021 Исторический минимум: $ 0,13975 $ 0,13975 $ 0,13975 Текущая цена: $ 0,199743 $ 0,199743 $ 0,199743 Узнайте больше о цене Oxbull (OXI)

Токеномика Oxbull (OXI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oxbull (OXI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OXI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OXI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXI, изучите текущую цену OXI!

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