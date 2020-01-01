Токеномика OVO (OVO) Откройте для себя ключевую информацию о OVO (OVO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OVO (OVO) OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Официальный сайт: https://www.ovo.space/ Whitepaper: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Купить OVO сейчас!

Токеномика и анализ цен OVO (OVO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OVO (OVO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 175,07K $ 175,07K $ 175,07K Общее предложение: $ 165,00M $ 165,00M $ 165,00M Оборотное предложение: $ 165,00M $ 165,00M $ 165,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,07K $ 175,07K $ 175,07K Исторический максимум: $ 0,236899 $ 0,236899 $ 0,236899 Исторический минимум: $ 0,00006218 $ 0,00006218 $ 0,00006218 Текущая цена: $ 0,00106105 $ 0,00106105 $ 0,00106105 Узнайте больше о цене OVO (OVO)

Токеномика OVO (OVO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OVO (OVO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OVO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OVO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVO, изучите текущую цену OVO!

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