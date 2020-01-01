Токеномика ORO (ORO) Откройте для себя ключевую информацию о ORO (ORO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORO (ORO) ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi. Официальный сайт: https://opendefi.finance Купить ORO сейчас!

Токеномика и анализ цен ORO (ORO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORO (ORO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,37K $ 31,37K $ 31,37K Общее предложение: $ 98,10M $ 98,10M $ 98,10M Оборотное предложение: $ 11,68M $ 11,68M $ 11,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 263,56K $ 263,56K $ 263,56K Исторический максимум: $ 0,814702 $ 0,814702 $ 0,814702 Исторический минимум: $ 0,00209899 $ 0,00209899 $ 0,00209899 Текущая цена: $ 0,00268682 $ 0,00268682 $ 0,00268682 Узнайте больше о цене ORO (ORO)

Токеномика ORO (ORO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORO (ORO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORO, изучите текущую цену ORO!

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