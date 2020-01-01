Токеномика Origin Sonic (OS) Откройте для себя ключевую информацию о Origin Sonic (OS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Origin Sonic (OS) Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Официальный сайт: https://originprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.originprotocol.com/ Купить OS сейчас!

Токеномика и анализ цен Origin Sonic (OS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Origin Sonic (OS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,75M $ 10,75M $ 10,75M Общее предложение: $ 34,21M $ 34,21M $ 34,21M Оборотное предложение: $ 34,21M $ 34,21M $ 34,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,75M $ 10,75M $ 10,75M Исторический максимум: $ 0,989146 $ 0,989146 $ 0,989146 Исторический минимум: $ 0,249121 $ 0,249121 $ 0,249121 Текущая цена: $ 0,314359 $ 0,314359 $ 0,314359 Узнайте больше о цене Origin Sonic (OS)

Токеномика Origin Sonic (OS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Origin Sonic (OS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OS, изучите текущую цену OS!

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