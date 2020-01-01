Токеномика Origin Dollar (OUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Origin Dollar (OUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Origin Dollar (OUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Origin Dollar (OUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,06M $ 10,06M $ 10,06M Общее предложение: $ 10,04M $ 10,04M $ 10,04M Оборотное предложение: $ 10,04M $ 10,04M $ 10,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,06M $ 10,06M $ 10,06M Исторический максимум: $ 7,46 $ 7,46 $ 7,46 Исторический минимум: $ 0,145538 $ 0,145538 $ 0,145538 Текущая цена: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Узнайте больше о цене Origin Dollar (OUSD)

Токеномика Origin Dollar (OUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Origin Dollar (OUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OUSD, изучите текущую цену OUSD!

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