Токеномика ORE Network (ORE) Откройте для себя ключевую информацию о ORE Network (ORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORE Network (ORE) The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Официальный сайт: https://ore.network/ Купить ORE сейчас!

Токеномика и анализ цен ORE Network (ORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORE Network (ORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 159,30K $ 159,30K $ 159,30K Общее предложение: $ 1,06B $ 1,06B $ 1,06B Оборотное предложение: $ 563,13M $ 563,13M $ 563,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 299,86K $ 299,86K $ 299,86K Исторический максимум: $ 0,304071 $ 0,304071 $ 0,304071 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00028288 $ 0,00028288 $ 0,00028288 Узнайте больше о цене ORE Network (ORE)

Токеномика ORE Network (ORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORE Network (ORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORE, изучите текущую цену ORE!

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