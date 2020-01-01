Токеномика ORC (ORC) Откройте для себя ключевую информацию о ORC (ORC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORC (ORC) ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony. Официальный сайт: https://orc.gold/ Купить ORC сейчас!

Токеномика и анализ цен ORC (ORC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORC (ORC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Исторический максимум: $ 0.01816074 $ 0.01816074 $ 0.01816074 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.0011828 $ 0.0011828 $ 0.0011828 Узнайте больше о цене ORC (ORC)

Токеномика ORC (ORC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORC (ORC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORC, изучите текущую цену ORC!

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