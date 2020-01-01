Токеномика Opus CASH (CASH) Откройте для себя ключевую информацию о Opus CASH (CASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Opus CASH (CASH) Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.

A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg. Официальный сайт: https://www.opus.money/ Купить CASH сейчас!

Токеномика и анализ цен Opus CASH (CASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Opus CASH (CASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 346,57K $ 346,57K $ 346,57K Общее предложение: $ 346,68K $ 346,68K $ 346,68K Оборотное предложение: $ 346,68K $ 346,68K $ 346,68K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 346,57K $ 346,57K $ 346,57K Исторический максимум: $ 1,091 $ 1,091 $ 1,091 Исторический минимум: $ 0,944728 $ 0,944728 $ 0,944728 Текущая цена: $ 0,999797 $ 0,999797 $ 0,999797 Узнайте больше о цене Opus CASH (CASH)

Токеномика Opus CASH (CASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Opus CASH (CASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CASH, изучите текущую цену CASH!

Прогноз цены CASH Хотите узнать, куда может двигаться CASH? Наша страница прогноза цены CASH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CASH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!