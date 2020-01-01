Токеномика Operon Origins (ORO) Откройте для себя ключевую информацию о Operon Origins (ORO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Operon Origins (ORO) Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Официальный сайт: https://operonorigins.com/ Whitepaper: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Купить ORO сейчас!

Токеномика и анализ цен Operon Origins (ORO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Operon Origins (ORO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,91K $ 2,91K $ 2,91K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 7,93M $ 7,93M $ 7,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,77K $ 36,77K $ 36,77K Исторический максимум: $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00036799 $ 0,00036799 $ 0,00036799 Узнайте больше о цене Operon Origins (ORO)

Токеномика Operon Origins (ORO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Operon Origins (ORO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORO, изучите текущую цену ORO!

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