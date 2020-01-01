Токеномика Onyx Arches (OXA) Откройте для себя ключевую информацию о Onyx Arches (OXA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Onyx Arches (OXA) OXA is a blockchain based crypto payment solution designed for the Travel & Hospitality industry, offering a seamless way for tourists, business travelers, and adventurers to make fast, secure payments globally. Using the OXA token and Onyx Arches platform, users can pay for flights, trains, and hotel bookings with low fees, real time currency conversion, and enhanced security. With decentralized features, OXA eliminates traditional payment barriers, providing greater transparency and control for users. It’s the future of travel, making cross border transactions faster, more convenient, and cost-effective. Официальный сайт: https://onyxarches.com/ Whitepaper: https://onyxarches.com/whitePaper Купить OXA сейчас!

Токеномика и анализ цен Onyx Arches (OXA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Onyx Arches (OXA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 170,01K $ 170,01K $ 170,01K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 411,71M $ 411,71M $ 411,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 412,94K $ 412,94K $ 412,94K Исторический максимум: $ 0,074821 $ 0,074821 $ 0,074821 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041295 $ 0,00041295 $ 0,00041295 Узнайте больше о цене Onyx Arches (OXA)

Токеномика Onyx Arches (OXA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Onyx Arches (OXA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OXA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OXA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXA, изучите текущую цену OXA!

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