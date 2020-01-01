Токеномика Only Possible On Solana (OPOS) Откройте для себя ключевую информацию о Only Possible On Solana (OPOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Only Possible On Solana (OPOS) Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Официальный сайт: https://opos-sol.netlify.app/ Купить OPOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Only Possible On Solana (OPOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Only Possible On Solana (OPOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 182,15K $ 182,15K $ 182,15K Общее предложение: $ 775,48K $ 775,48K $ 775,48K Оборотное предложение: $ 775,48K $ 775,48K $ 775,48K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 182,15K $ 182,15K $ 182,15K Исторический максимум: $ 5,29 $ 5,29 $ 5,29 Исторический минимум: $ 0,101511 $ 0,101511 $ 0,101511 Текущая цена: $ 0,235054 $ 0,235054 $ 0,235054 Узнайте больше о цене Only Possible On Solana (OPOS)

Токеномика Only Possible On Solana (OPOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Only Possible On Solana (OPOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPOS, изучите текущую цену OPOS!

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