Токеномика Onigiri (ONI) Откройте для себя ключевую информацию о Onigiri (ONI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Onigiri (ONI) Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Официальный сайт: https://onigiricatcoin.xyz/ Купить ONI сейчас!

Токеномика и анализ цен Onigiri (ONI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Onigiri (ONI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,84K $ 83,84K $ 83,84K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 413,59B $ 413,59B $ 413,59B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,28K $ 85,28K $ 85,28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Onigiri (ONI)

Токеномика Onigiri (ONI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Onigiri (ONI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONI, изучите текущую цену ONI!

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