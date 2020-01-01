Токеномика OneID (ONEID)

Токеномика OneID (ONEID)

Откройте для себя ключевую информацию о OneID (ONEID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity.

OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

Официальный сайт:
https://www.oneid.xyz/

Токеномика и анализ цен OneID (ONEID)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OneID (ONEID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
Исторический максимум:
$ 0.00559682
$ 0.00559682$ 0.00559682
Исторический минимум:
$ 0.0016588
$ 0.0016588$ 0.0016588
Текущая цена:
$ 0.00204254
$ 0.00204254$ 0.00204254

Токеномика OneID (ONEID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OneID (ONEID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ONEID, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ONEID.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONEID, изучите текущую цену ONEID!

Прогноз цены ONEID

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.