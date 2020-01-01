Токеномика OneID (ONEID) Откройте для себя ключевую информацию о OneID (ONEID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OneID (ONEID) OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities. Официальный сайт: https://www.oneid.xyz/ Купить ONEID сейчас!

Токеномика и анализ цен OneID (ONEID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OneID (ONEID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Исторический максимум: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 Исторический минимум: $ 0.0016588 $ 0.0016588 $ 0.0016588 Текущая цена: $ 0.00204254 $ 0.00204254 $ 0.00204254 Узнайте больше о цене OneID (ONEID)

Токеномика OneID (ONEID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OneID (ONEID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONEID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONEID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONEID, изучите текущую цену ONEID!

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