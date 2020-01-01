Токеномика One World Chain (OWCT) Откройте для себя ключевую информацию о One World Chain (OWCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о One World Chain (OWCT) One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT. Официальный сайт: https://oneworldchain.org/ Whitepaper: https://docs.oneworldchain.org/ Купить OWCT сейчас!

Токеномика и анализ цен One World Chain (OWCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене One World Chain (OWCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,77K $ 35,77K $ 35,77K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,77K $ 35,77K $ 35,77K Исторический максимум: $ 0,00381587 $ 0,00381587 $ 0,00381587 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00170347 $ 0,00170347 $ 0,00170347 Узнайте больше о цене One World Chain (OWCT)

Токеномика One World Chain (OWCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики One World Chain (OWCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OWCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OWCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OWCT, изучите текущую цену OWCT!

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