Токеномика ondaxbt (ONDA) Откройте для себя ключевую информацию о ondaxbt (ONDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен ondaxbt (ONDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ondaxbt (ONDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,81K $ 32,81K $ 32,81K Общее предложение: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M Оборотное предложение: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,81K $ 32,81K $ 32,81K Исторический максимум: $ 0,00405314 $ 0,00405314 $ 0,00405314 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ondaxbt (ONDA)

Токеномика ondaxbt (ONDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ondaxbt (ONDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONDA, изучите текущую цену ONDA!

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