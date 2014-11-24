Токеномика Okcash (OK)

Токеномика Okcash (OK)

Откройте для себя ключевую информацию о Okcash (OK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Okcash (OK)

OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).

Официальный сайт:
https://okcash.org/
Whitepaper:
https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper

Токеномика и анализ цен Okcash (OK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Okcash (OK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 413,19K
$ 413,19K$ 413,19K
Общее предложение:
$ 105,00M
$ 105,00M$ 105,00M
Оборотное предложение:
$ 89,37M
$ 89,37M$ 89,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 485,45K
$ 485,45K$ 485,45K
Исторический максимум:
$ 0,7685
$ 0,7685$ 0,7685
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0046233
$ 0,0046233$ 0,0046233

Токеномика Okcash (OK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Okcash (OK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OK, изучите текущую цену OK!

Прогноз цены OK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.