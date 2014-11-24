Токеномика Okcash (OK) Откройте для себя ключевую информацию о Okcash (OK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Okcash (OK) OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin). Официальный сайт: https://okcash.org/ Whitepaper: https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper Купить OK сейчас!

Токеномика и анализ цен Okcash (OK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Okcash (OK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 413,19K $ 413,19K $ 413,19K Общее предложение: $ 105,00M $ 105,00M $ 105,00M Оборотное предложение: $ 89,37M $ 89,37M $ 89,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 485,45K $ 485,45K $ 485,45K Исторический максимум: $ 0,7685 $ 0,7685 $ 0,7685 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0046233 $ 0,0046233 $ 0,0046233 Узнайте больше о цене Okcash (OK)

Токеномика Okcash (OK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Okcash (OK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OK, изучите текущую цену OK!

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