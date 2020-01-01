Токеномика OG SMINEM (OGSM) Откройте для себя ключевую информацию о OG SMINEM (OGSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OG SMINEM (OGSM) Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US Официальный сайт: https://sminem.org Whitepaper: https://sminem.org Купить OGSM сейчас!

Токеномика и анализ цен OG SMINEM (OGSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OG SMINEM (OGSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 485,03K $ 485,03K $ 485,03K Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 485,03K $ 485,03K $ 485,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OG SMINEM (OGSM)

Токеномика OG SMINEM (OGSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OG SMINEM (OGSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGSM, изучите текущую цену OGSM!

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