Токеномика Obyte (GBYTE) Откройте для себя ключевую информацию о Obyte (GBYTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Obyte (GBYTE) Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Официальный сайт: https://obyte.org/ Whitepaper: https://obyte.org/Byteball.pdf Купить GBYTE сейчас!

Токеномика и анализ цен Obyte (GBYTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obyte (GBYTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,29M $ 4,29M $ 4,29M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 889,25K $ 889,25K $ 889,25K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,82M $ 4,82M $ 4,82M Исторический максимум: $ 1 185,39 $ 1 185,39 $ 1 185,39 Исторический минимум: $ 0,838196 $ 0,838196 $ 0,838196 Текущая цена: $ 4,82 $ 4,82 $ 4,82 Узнайте больше о цене Obyte (GBYTE)

Токеномика Obyte (GBYTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Obyte (GBYTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GBYTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GBYTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GBYTE, изучите текущую цену GBYTE!

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