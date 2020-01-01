Токеномика NXUSD (NXUSD)

Токеномика NXUSD (NXUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о NXUSD (NXUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NXUSD (NXUSD)

Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.

Официальный сайт:
https://nereus.finance/

Токеномика и анализ цен NXUSD (NXUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NXUSD (NXUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 15,00M
$ 15,00M$ 15,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,91M
$ 14,91M$ 14,91M
Исторический максимум:
$ 2,43
$ 2,43$ 2,43
Исторический минимум:
$ 0,03444433
$ 0,03444433$ 0,03444433
Текущая цена:
$ 0,997875
$ 0,997875$ 0,997875

Токеномика NXUSD (NXUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NXUSD (NXUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NXUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NXUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXUSD, изучите текущую цену NXUSD!

Прогноз цены NXUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.