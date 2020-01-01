Токеномика NXUSD (NXUSD) Откройте для себя ключевую информацию о NXUSD (NXUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NXUSD (NXUSD) Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance. Официальный сайт: https://nereus.finance/ Купить NXUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен NXUSD (NXUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NXUSD (NXUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,91M $ 14,91M $ 14,91M Исторический максимум: $ 2,43 $ 2,43 $ 2,43 Исторический минимум: $ 0,03444433 $ 0,03444433 $ 0,03444433 Текущая цена: $ 0,997875 $ 0,997875 $ 0,997875 Узнайте больше о цене NXUSD (NXUSD)

Токеномика NXUSD (NXUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NXUSD (NXUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NXUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NXUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXUSD, изучите текущую цену NXUSD!

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