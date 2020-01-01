Токеномика Nutcash (NCASH)

Токеномика Nutcash (NCASH)

Откройте для себя ключевую информацию о Nutcash (NCASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token).

The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

Официальный сайт:
https://nutcash.org

Токеномика и анализ цен Nutcash (NCASH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nutcash (NCASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 58,40K
$ 58,40K$ 58,40K
Общее предложение:
$ 10,50M
$ 10,50M$ 10,50M
Оборотное предложение:
$ 8,52M
$ 8,52M$ 8,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,00K
$ 72,00K$ 72,00K
Исторический максимум:
$ 0,04601289
$ 0,04601289$ 0,04601289
Исторический минимум:
$ 0,00403238
$ 0,00403238$ 0,00403238
Текущая цена:
$ 0,00685746
$ 0,00685746$ 0,00685746

Токеномика Nutcash (NCASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nutcash (NCASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NCASH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NCASH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCASH, изучите текущую цену NCASH!

Прогноз цены NCASH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.