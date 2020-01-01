Токеномика Nutcash (NCASH) Откройте для себя ключевую информацию о Nutcash (NCASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nutcash (NCASH) NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum. Официальный сайт: https://nutcash.org Купить NCASH сейчас!

Токеномика и анализ цен Nutcash (NCASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nutcash (NCASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,40K $ 58,40K $ 58,40K Общее предложение: $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Оборотное предложение: $ 8,52M $ 8,52M $ 8,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,00K $ 72,00K $ 72,00K Исторический максимум: $ 0,04601289 $ 0,04601289 $ 0,04601289 Исторический минимум: $ 0,00403238 $ 0,00403238 $ 0,00403238 Текущая цена: $ 0,00685746 $ 0,00685746 $ 0,00685746 Узнайте больше о цене Nutcash (NCASH)

Токеномика Nutcash (NCASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nutcash (NCASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NCASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NCASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCASH, изучите текущую цену NCASH!

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