Токеномика NUMINE Token (NUMI) Откройте для себя ключевую информацию о NUMINE Token (NUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NUMINE Token (NUMI) Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Официальный сайт: https://numine.io/ Whitepaper: https://docs.numine.io/ Купить NUMI сейчас!

Токеномика и анализ цен NUMINE Token (NUMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NUMINE Token (NUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,65M $ 6,65M $ 6,65M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 102,50M $ 102,50M $ 102,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,86M $ 64,86M $ 64,86M Исторический максимум: $ 0,07272 $ 0,07272 $ 0,07272 Исторический минимум: $ 0,052167 $ 0,052167 $ 0,052167 Текущая цена: $ 0,064945 $ 0,064945 $ 0,064945 Узнайте больше о цене NUMINE Token (NUMI)

Токеномика NUMINE Token (NUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NUMINE Token (NUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NUMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NUMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUMI, изучите текущую цену NUMI!

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