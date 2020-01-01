Токеномика Nostra (NSTR) Откройте для себя ключевую информацию о Nostra (NSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nostra (NSTR) Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Официальный сайт: https://nostra.finance/ Whitepaper: https://docs.nostra.finance/ Купить NSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Nostra (NSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nostra (NSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Исторический максимум: $ 0,220377 $ 0,220377 $ 0,220377 Исторический минимум: $ 0,02024081 $ 0,02024081 $ 0,02024081 Текущая цена: $ 0,02361551 $ 0,02361551 $ 0,02361551 Узнайте больше о цене Nostra (NSTR)

Токеномика Nostra (NSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nostra (NSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NSTR, изучите текущую цену NSTR!

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