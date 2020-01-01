Токеномика NORMIE (NORMIE) Откройте для себя ключевую информацию о NORMIE (NORMIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NORMIE (NORMIE) On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there. Официальный сайт: https://www.normiebase.com Купить NORMIE сейчас!

Токеномика и анализ цен NORMIE (NORMIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NORMIE (NORMIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Общее предложение: $ 974,57M $ 974,57M $ 974,57M Оборотное предложение: $ 974,57M $ 974,57M $ 974,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Исторический максимум: $ 0,219147 $ 0,219147 $ 0,219147 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00179376 $ 0,00179376 $ 0,00179376 Узнайте больше о цене NORMIE (NORMIE)

Токеномика NORMIE (NORMIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NORMIE (NORMIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NORMIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NORMIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NORMIE, изучите текущую цену NORMIE!

Прогноз цены NORMIE Хотите узнать, куда может двигаться NORMIE? Наша страница прогноза цены NORMIE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NORMIE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!